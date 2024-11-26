إعلامي سعودي شهير يبدي شماتته في صلاح: أهدرت فرصة ذهبية الموسم الماضي

أبدى الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، شماتته في لاعب ليفربول محمد صلاح، بعد تصريحات اقتراب رحيله عن الريدز لعدم وجود عرض من النادي حتى الآن، وذلك بسبب عدم قبول صلاح عرض خيالي العام الماضي من نادي سعودي شهير.

ونشر وليد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو تصريحات صلاح، وعلق: "استغرب خيبة الأمل التي يشعر بها النجم العالمي محمد صلاح بسبب عدم اهتمام ليفربول بالتجديد".

وأضاف: "هناك لا توجد مشاعر بل مصالح متبادلة ومؤقتة، لقد كانت لديك فرصة ذهبية اهدرتها الموسم الماضي بسبب حسابات عاطفية، نصيحتي لنجمنا الكبير، اترك بريطانيا وأنت نجم كبير".

وكان قد أشار صلاح في تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أنه أصبح قريب من مغادرة ليفربول أكثر من أي وقت مضى.