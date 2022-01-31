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رضا عبدالعال بهجوم عنيف على نجمي منتخب مصر:«لازم يقعدوا على الدكة»

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رضا عبدالعال بهجوم عنيف على نجمي منتخب مصر:«لازم يقعدوا على الدكة»

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رضا عبدالعال
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الإثنين، 31-01-2022 11:34 ص
شن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما عنيفًا على مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد أدائه مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا.
وقال عبد العال : "مصطفي محمد خارج الخدمة نهائيا مع منتخب مصر منذ بداية البطولة ولازم يقعد دكة خلال مباراة الكاميرون ومشاركة محمد شريف بدلا منه، وعمر مرموش لا يقدم أى شييء مع الفراعنة".
وأضاف: "لم نشعر على الاطلاق بوجود مصطفي محمد ومرموش مع منتخب مصر ويجب منح لاعبين أخريين الفرصة بدلا منهم أمام الكاميرون".
تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.
وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب بمصر بنظيره الكاميرون يوم الخميس القادم في تمام التاسعة مساء.
 

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