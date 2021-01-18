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رسميا.. استبعاد الحكمين محمد سلامة وعمرو الشناوى من إدارة مباريات الأهلى

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محمد سلامة
 
الإثنين، 18-01-2021 02:20 م أمير سعد
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.
وكشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن استبعاد الثنائى من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.
وانتهى لقاء الأهلي مع البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
وشهد اللقاء حالة تحكيمية جدلية بعدما الغى الحكم هدفا سجله أيمن أشرف بسبب خطأ على اللاعب لصالح مدافع البنك الأهلي.
 

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