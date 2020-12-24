نجم الأهلي: من وأنا صغير وأنا بشجع نادي الزمالك قبل انتقالي إلى الأحمر

الخميس، 24-12-2020
06:47 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد الشيخ
- نجم الأهلي سابق - أنه كان يشجع نادي الزمالك
في طفولته رغم انتقاله إلى الأهلي.
وقال في برنامج "اللعيب": وأنا صغير كنت بحب الأهلي جدًا و والدي و عمي أهلاوية لكن كنت مرتبط جدًا بالكابتن حسام وإبراهيم حسن ولما انتقلوا إلى نادي الزمالك
دا غير من اتجاهي وفي الوقت دا كنت رحت اختبارات النادي الأهلي واترفضت .. فبمنطق الطفل الصغير بقيت مرتبط بنادي الزمالك
جدًا وكنت بلبس تيشيرت الزمالك
.
وأضاف: لكن من بعد ما بدأت رحلة احتراف كرة القدم اتغير فكري وبقى احترافي وطبعا بقيت بحمد ربنا على الانتقال للنادي الأهلي ومكنتش مصدق إني همشي منه.