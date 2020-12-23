قرار رسمي بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء، 23-12-2020
06:58 م
محمد فضل
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل
مباراة
القمة بين الأهلي والزمالك
، والتي كان مقرر لها الإثنين القادم.
وقررت اللجنة، إقامة مباراة
سموحة مع الزمالك
ضمن الأسبوع
الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي
باستاد برج العرب.
كما قررت إقامة مباراة
الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع
الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام، على
أن يعلن مواعيد مباراة
ي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك
ضمن الأسبوع الرابع في
موعد لاحق.
وهو الأمر الذى يشير إلى ان مباراة
الأهلى والزمالك
تم تأجيل
ها
والتى كان من المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى .