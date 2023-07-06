"أغسل وشك".. سر الهتاف الغامض من جماهير الزمالك لـ"فتوح"

هتاف غامض، رددته جماهير نادي الزمالك، خلال مواجهة المقاولون العرب، في استاد القاهرة الدولي، ببطولة كأس مصر.

وقبل بداية المباراة، وتحديدا مع نزول لاعبي الزمالك إلى الملعب لأداء تدريبات التسخين، هتفت الجماهير البيضاء بقوة: " فتوح أغسل وشك,, جمهورك مش هيغشك".

أثارت هتافات جماهير الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه في توقيت غريب، في ظل تألق أحمد فتوح بشدة في المباريات الماضية، ويعد من أفضل اللاعبين داخل الأبيض، وحصل على جائزة رجل المباراة خلال أخر مواجهتين أمام غزل المحلة وفاركو.

وحسب "مصراوي"، قال مدير الكرة، بفريق الزمالك عبدالواحد السيد، عن سبب الهتاف : "لا أعلم ما معنى هذا الهتاف".

وفي المقابل، نقل الموقع عن أحد الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات سر الهتاف بالقول: "عاوزينه يفوق لنفسه أكتر".

وازداد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب هذا الهتاف من جانب الجماهير البيضاء في هذا التوقيت، حيث يرى البعض أنه موجه من أحد الأشخاص لكي يهدم استقرار الفريق خاصة وأن فتوح أفضل لاعب حاليا.

ويرى بعض الجماهير أن هذا الهتاف المقصود منه المطالبة بسرعة تجديد عقده، ويرى شخص أخر، أن الجماهير تقصد أنها لن تغش اللاعب في الدعم ولابد من مواجهة ذلك بتجديد عقده والاستمرار معهم.