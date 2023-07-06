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مفاجأة.. لاعب الإسماعيلي يعترف: الكرة لمست يدي قبل دخولها شباك الأهلي

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محمد حسن
الخميس، 06-07-2023 07:46 ص

 


كشف محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: الكرة بالفعل لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي.


وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.


وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.


الهدف الملغى لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 55

وجاء الهدف الملغى لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 55، عن طريق محمد الشامى بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بيد زميله محمد حسن لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.


وهدد الإسماعيلي مرمي الأهلي في الدقيقة 3 ، بعد تسديدة ضعيفة من محمد الشامى داخل منطقة الجزاء ليمسك بها الشناوي بسهولة.


وأهدر محمد شريف فرصة هدف محقق بعد تمريرة من تاو تصل داخل منطقة الجزاء فيسددها الأخر ويمسك بها حارس الإسماعيلي على مرتين في الدقيقة 13.


وتلقى ديانج تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويسددها بطريقة غريبة لتمر الى ضربة مرمى لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15.

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