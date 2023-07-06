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محمد عواد يعرض هذا المبلغ للرحيل عن الزمالك

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محمد عواد
الخميس، 06-07-2023 07:42 ص

 


كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عرض محمد عواد حارس مرمى الأبيض مبلغ 10 ملايين جنيها على مسؤولي النادي للرحيل بنهاية الموسم الجاري وعدم الانتظار للموسم المقبل.


وينتهي عقد الحارس مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، وتلقى عواد عروضا للرحيل عن الزمالك من السعودية بخلاف عروض محلية وعرض اللاعب سداد مبلغ 10 ملايين جنيه للرحيل عن القلعة البيضاء


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.


وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر  بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة.

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