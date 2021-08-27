رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب بعد صفقة حسام حسن

الجمعة، 27-08-2021
11:38 ص
وجه فرج عامر
رئيس مجلس إدارة نادي سموحة رسالة لـ محمود
الخطيب
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ونشر فرج عامر
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
“فيس بوك ” صورة له بصحبة الخطيب
.
وعلق “الكابتن الخطيب
دائما منور".
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن انضمام
حسام حسن
نجم سموحة للأهلي مقابل ٤٠ مليون جنيه ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن الصفقة
.
وأعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده رسميًا مع الموزمبيقي لويس
ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات.
ونشر لويس ميكيسوني صورة له عبر حسابه علي انستجرام وكتب
"يشرفني حقًا الانضمام إلى أفضل ناد في إفريقيا .. شكرًا جزيلاً لك على هذه الفرصة".
ويعد ميكيسوني لاعب
موهوب ويتمتع بمهارات عالية لدرجة تلقيبه بساحر موزبيق.
وكان أمير توفيق
مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد اعلن عن التعاقد مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم
لمدة خمس سنوات.
وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء الأمور الإدارية
والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم اللاعب كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام
القليلة المقبلة.