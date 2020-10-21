خلافات تضرب المنتخب..«فتحي» يرفض إعطاء شارة الكابتن لـ«صلاح»

الأربعاء، 21-10-2020
03:34 م
محمد فضل
يشهد المنتخب
الوطني لكرة القدم، خلافات
كبيرة على مستوى اللاعبين والجهاز
الفني، والتي كشف عنها الإعلامي أحمد عبد الباسط، عبر برنامج ملعب الصقر المذاع
على راديو مصر، حيث قال: "أخشى على منتخب مصر، لا يوجد وفاق بين أعضاء الجهاز
الفني، ولن نتحدث عن الأزمة الحالية، حسام البدري يفكر في ضم 25 لاعبا، وسيقوم بضم
اللاعبين الأجهز لأنه لا وقت للتجارب".
وتابع: " أهم اللاعبين الذين سينضمون لمنتخب مصر هم محمد الشناوي
ومحمد أبوجبل ومحمد بسام وهناك تفكير في ضم محمود جاد، لكن لو تم استدعائه للمنتخب
الأولمبي قد يتم الاتجاه نحو ضم حارس المقاصة محمود حمدي".
وأكد: "من الصعب أن يجازف حسام البدري بضم رمضان صبحي خاصة أنه غائب
عن الملاعب منذ فترة طويلة، كان هناك تفكير في ضمه لكن الجهاز المعاون للبدري وجد
أنه من الصعب تواجده بسبب طول فترة غيابه عن المباريات".
وأكمل: "محمد هاني سينضم لمنتخب مصر ليقود الجبهة اليمني، حيث قد يكون
المعسكر الأخير لأحمد فتحي مع المنتخب
، بسبب أزمة شارة القيادة، ورفضه التنازل
عنها لمحمد صلاح
، بالإضافة إلى عامل السن، ولكن السؤال لماذا تم افتعال الأزمة من
البداية؟، خاصة أن صلاح لـم يطلب الشارة من الأساس".
وأضاف: "محمد بركات حاول إقناع فتحي بالتنازل عن الشارة لـ محمد صلاح
،
لكنه رفض وأكد تمسكه بارتداء الشارة، وكان قراره أما ارتداء الشارة أو عدم
الانضمام لمنتخب مصر، ولكن هناك رغبة حسام البدري وهي أن يكون المعسكر القادم هو
الأخير لـ فتحي".
وواصل: "أحد أعضاء الجهاز الفني تحدث مع النني أيضا للبقاء على مقاعد
البدلاء، اللاعب لم يُمانع لكن الطريقة التي تم الحديث معه بها لم تكن جيدة".
وأتم: "هناك حالة قلق على الجهاز الفني، خاصة أن بعض القرارات تخرج
بشكل فردي، الأهم حاليا هو عبور المرحلة القادمة والفوز على توجو".