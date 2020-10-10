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محمد صلاح يتصدر قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
 
السبت، 10-10-2020 08:24 م المصريون
تصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مناصفة مع البلجيكى كيفن دى بروين نجم مانشستر سيتي، قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صناعة للفرص هذا الموسم.
وذكرت شبكة "أوبتا" للاحصائيات، أن محمد صلاح صنع 14 فرصة هذا الموسم "للريدز" ، بعد مرور 4 جولات من منافسات "البريميرليغ"، وهو الرقم الأعلى بين لاعبى المسابقة، بالاشتراك مع دي بروين الذي خلق بدوره 14 فرصة أيضا للسيتي.
ويأتي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير في المركز الثالث برصيد 13 فرصة للسبيرز، مقابل 12 فرصة صنعها الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب إيفرتون، بينما صنع هاري كين نجم توتنهام 11 فرصة.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين خلف الثنائي دومينيك كالفيرت-لوين لاعب خط وسط فريق إيفرتون، وهيونغ-مين سون.

ويتربع فريق إيفرتون على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام كل من ملاحقيه، أستون فيلا، وليستر سيتي، أرسنال، وليفربول.
 

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