القنوات الناقلة لدورى أبطال أوروبا

ارشيف



تقام اليوم عددًا من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج النمساوى× لوكوموتيف موسكو الروسى – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد × شاختار الأوكرانى – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إنتر ميلان × بوروسيا مونشنجلادباخ – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتى × بورتو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

أولمبياكوس × مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

أياكس أمستردام × ليفربول – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ميتييلاند الدنماركى × أتالانتا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5.