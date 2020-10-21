القنوات الناقلة لدورى أبطال أوروبا

تقام اليوم عددًا من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
ريد بول سالزبورج النمساوى× لوكوموتيف موسكو الروسى – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد × شاختار الأوكرانى – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1
بايرن ميونخ × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
إنتر ميلان × بوروسيا مونشنجلادباخ – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 4
مانشستر سيتى × بورتو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
أولمبياكوس × مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
أياكس أمستردام × ليفربول – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ميتييلاند الدنماركى × أتالانتا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5.