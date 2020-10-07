خبر سار .. مؤمن زكريا سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء، 07-10-2020
08:56 م
المصريون
كشف
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختياره لمؤمن زكريا
لاعب الأهلي السابق، سفيراً لنهائي
دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020، حيث تقام المباراة النهائية لدوري أبطال
أفريقيا يوم 6 نوفمبر لكن لم يتحدد بعد ملعب المباراة.
وكشف
"كاف" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل
رسمي اختيار مؤمن زكريا
سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال
"كاف" في رسالته "سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة
المجد".
يشر
إلي إن مؤمن زكريا
توقف مؤخراً عن ممارسة كرة القدم من أجل تلقى العلاج اللازم
بسبب مرضه.
ويتأهل
الفائز من الأهلي والوداد المغربي
لملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء المغربي في
نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.
وقد
تقام المباراة النهائية في مصر، حال تأهل الأهلي والزمالك معاً للنهائي، بينما
ستقام في المغرب لو كان التأهل من نصيب الوداد والرجاء، ومن المقرر أن تقام قرعة
لتحديد ملعب النهائي حال تأهل فريق مصري وأخر مغربي.