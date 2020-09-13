ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن احتفال «محمد صلاح» بـ «مؤمن زكريا»؟

الأحد، 13-09-2020
07:47 م
فتحي مجدي
أثار احتفال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول بهدفه الثالث أمام ليدز يونايتد في مستهل حملة الدفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اهتمام وسائل الإعلام الإنجليزية.
وقالت الصحف الإنجليزية، إن احتفال صلاح بالطريقة غير المسبوقة في المباراة التي انتهت لصالح الليفر بالفوزه 4-3 جاء تكريما لزميله في منتخب مصر مؤمن زكريا
.
وسجل صلاح اثنين من أهدافه من ركلة جزاء، وعقب الهدف الثالث في وقت متأخر من المباراة على ملعب أنفيلد، احتفل بوضع يديه على أذنيه، حيث يعتقد تقد أن الاحتفال جاء تكريمًا لزكريا، كما اعتاد الاحتفال بشكل منتظم عقب تسجيله.
ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.
وقال الصحفي المصري محمد آدم لصحيفة "ليفربول إيكو": "كثير من وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن ذلك. (زكريا) صديق صلاح والجميع في عالم كرة القدم المصري يشعرون به".
وأضاف: "هذا هو احتفاله المميز لذلك أعتقد أن صلاح يعنيه كتقدير. كما يرتدي (زكريا) الرقم ثمانية وصلاح فعل إيماءة اليد (لتمثيل) ثمانية باللغة العربية".
وتراجع ليفربول ثلاث مرات قبل ركلة الجزاء المتأخرة لصلاح، وكان النجم المصري سعيدًا بالحصول على النقاط الثلاث.
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" بعد صافرة النهاية، قال صلاح: "بدون جماهير الأمر صعب للغاية - خاصة في آنفيلد، الجميع يعرف ذلك. لكنها بداية جيدة لنا".
وأضاف: "فريق قوي، ضغطوا بقوة أيضًا، لذا كانت الشدة عالية حقًا. قدمنا مباراة جيدة. لم يكن علينا التنازل عن ثلاثة أهداف لكن هذه هي المباراة ، علينا الرد على ذلك وقمنا بعمل جيد".
وأوضح "إنه فريق صعب، لكي نكون منصفين. لقد قدموا مباراة رائعة. لا يوجد مشجعون لكنهم يلعبون، يتفاعلون بشكل جيد حقًا وسجلوا ثلاثة أهداف ضدنا - هذا ضخم".
وتابع: "أنا سعيد بالنتيجة وعلينا الاستمرار في التحسن ومحاولة عدم التنازل عن أكبر عدد من الأهداف".