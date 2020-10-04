يعلن مسئولو اللجنة الخماسية، عن قميص منتخب مصر بتصميمه الجديد، والذي سيكون بتصميم مختلف بفيديو عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ثم صور للقميص الجديد وسيكون لونه كما هو اللون الأحمر وهو الزي الأساسي والأبيض الزي الاحتياطي.

وتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع مؤمن زكريا نجم الأهلى ليكون بطل الإعلان عن قميص المنتخب الذي سيتم الإعلان عنه اليوم.

في السياق ذاته توجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، بالشكر لمؤمن زكريا على مجهوده.

وأضاف فضل، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فكرة ترويج مؤمن للقميص، تعود لحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات".

وأوضح: "قميص مصر يحمل فكرة مختلفة والهوية المصرية، وأشكر مؤمن زكريا بعد مشاركته في جلسات التصوير".

وتابع: "هو أصبح أول لاعب يرتدي القميص وهذا يعطي روح رائعة وبداية جيدة".