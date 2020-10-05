مفاجأة.. تعيين مؤمن زكريًا سفيرًا لنهائي أبطال إفريقيا

الإثنين، 05-10-2020
03:22 م
محمد فضل- متابعات
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تعيين مؤمن زكريا
لاعب
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفير
ا لنهائى دوري أبطال إفريقيا
.
وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي
بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف
بتعيين مؤمن زكريا سفير
ا لنهائى أبطال
إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من
قبل الكاف
.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تعيين
مؤمن زكريا سفير
ا لنهائى أبطال إفريقيا
.
وحدد الكاف
مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا
وستكون مباريات
الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من
مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل
، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام
المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا
فى 6 نوفمبر المقبل .
وقرر الكاف
إقامة جميع مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا
والكونفيدرالية
الإفريقية دون حضور جماهيري .