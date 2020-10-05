الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نيللي كريم تصدم فنان شهير وتحدثه عن «حيواناته المنوية»

«الصحة العالمية»: إصابة 10% من سكان العالم بـ«كورونا»

رسالة مكتوبة من أمير الكويت إلى «السيسي»

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

صدمة.. عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب !

بشرى سارة.. إعفاء 10 مليون طالب من المصاريف الدراسية

فنانة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باستدراجها لمنزله ومواقعتها جنسيًا

مفاجأة.. تعيين مؤمن زكريًا سفيرًا لنهائي أبطال إفريقيا

الصحة العالمية: 10% من سكان العالم لديهم كورونا

انتحار طفل بالشرقية بسبب لعبة "بابجي"

مفاجأة.. تعيين مؤمن زكريًا سفيرًا لنهائي أبطال إفريقيا

EgyptToday-momen
مؤمن زكريا
 
الإثنين، 05-10-2020 03:22 م محمد فضل- متابعات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا .
وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من قبل الكاف.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا .
وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .
وقرر الكاف إقامة جميع مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية دون حضور جماهيري .
 

إقرأ ايضا

حكم

أسماء حكام مباراة الزمالك وسموحة بالكأس

16227378401591275864

"شوبير".. تعديل جديد بجهاز الأهلى

محمد صلاح

على الرغم من الهزيمة المذلة.. إنجاز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

أخبار متعلقة

20190916043900390

مؤمن زكريا يروج لقميص "الفراعنة" للمنتخب

مرتضى

مرتضى منصور يهدد مش هنلعب مباريات الكأس

20200914203743545 (1)

لاعبو الاتحاد يدخلون مباراة الأهلي بفانلة مؤمن زكريا

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن احتفال «محمد صلاح» بـ «مؤمن زكريا»؟

ارشيف

رئيس "كاف" : صلاح وجّه لنا رسالة مؤثرة

ارشيف

أحمد مرتضى لمؤمن زكريا: "أنت صفقة القرن"