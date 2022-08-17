حيلة خبيثة.. ماذا فعلا أفشة وحسين الشحات لعدم رحيلهما عن الأهلي؟

الأربعاء، 17-08-2022
09:13 ص
سادت حالة من
الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه الثنائي محمد مجدي أفشه وحسين الشحات
لاعبا الفريق
بعد أن تعللا بإجراء جراحات لتفادي إنتقالهما علي سبيل الإعارة للعروض التي تلقوها
خلال الفترة الأخيرة.
ويري مسئولي
النادي أن الثنائي ليسوا علي قدر المسئولية وغير أمناء خاصة انهم كاناو يلعبون
المباريات واحدهم حسين الشحات
يعاني من غضروف الركبة والثاني محمد مجدي أفشه يعاني
من «الفتاق الرياضي».
وتابع مصدر
مسؤول أنه حين علما بأنهما طبقاً لتقرير الجهاز الفني يوف يخرجان للإعارة ولن يكون
لهم دور الموسم المقبل أصروا علي إجراء الجراحات في هذا التوقيت ليقطعوا الطريق
علي مسئولي النادي بخروجهم للإعارة لأنه وقتها سيتم إتهام الأهلي بالتخلي عن
اللاعبين وقت الإصابات.
الغريب أن نفس الأمر تكرر من حسين الشحات
علي
وجه التحديد حين علم بانه سيغادر للإعارة في نهاية موسم 2020 ذهب وأجري عملية الفتاق الرياضي وتغيب لمدة
شهرين ليقطع الطريق علي مسئولي النادي في تفكيره برحيلة رغم تراجع مستواه، حسب صدى
البلد.
وعلي صعيد اخر،
يختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعداداً لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها
مساء اليوم الأربعاء بالدوري، ويحسم البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الموقف
النهائي للثلاثي احمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا .
وكان سواريش قد
تحدث مع لاعبيه عقب الفوز الصعب علي المقاصة وقال لهم بمنتهي الحدة أن هذا ليس
المستوي الذي يريده، وأضاف :" نعم تحسن الأداء الدفاعي وبات الفريق لا يدخل
فيه الأهداف ولكن هذا بسبب الطريقة التي نلعب بها بثلاثة مدافعين ويجب أن نبذل جهد
أكبر للظهور بمستوي أفضل".