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الخطيب يقنع كهربا بالانتقال إلى هذا النادي لحسم ملف غرامة الزمالك

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الخطيب وكهربا
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الخميس، 28-07-2022 09:11 ص

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن النادي الأهلي في الرتوش الأخيرة لضم نجم نادي بيراميدز إبراهيم عادل.

وأضاف خلال برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كهربا سيكون جزءًا من صفقة انتقال إبراهيم عادل للنادي الأهلي".

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة مع كهربا لإقناعه بالانتقال إلى بيراميدز لإتمام صفقة إبراهيم عادل، وحسم ملف غرامة نادي الزمالك.

من جانبه قال الكابتن رضا عبد العال: "أنا لو من بيراميدز أبيع إبراهيم عادل ومفيش مشكلة، لكن هو مش بحاجة إلى كهربا لأنه مش هيضيف حاجة للفريق".

وكان نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وجود أي خلافات بين ناديه والنادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود عائق لإبرام أي صفقات بين الناديين في المستقبل.

وعن احتمالية انتقال إبراهيم عادل للأهلي أكد أنه ليس هناك مفاوضات رسمية، ومن الوارد انتقاله أو عدم انتقاله للأهلي.
 

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