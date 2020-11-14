حقيقة مفاوضات سموحة من أليو بادجي

السبت، 14-11-2020
12:22 م
محمد عبد الحارس
كشف المهندس فرج عامر
، رئيس مجلس إدارة
نادى سموحة
، حقيقة اهتمام النادي بضم أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى، خلال الميركاتو
الجارى.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر،
"سموحة
لم يطلب بادچى مهاجم الأهلى السنغالى، خاصة بعد دخول الاتحاد للتعاقد معة
حفاظا على العلاقات الأخوية مع الاتحاد السكندرى".
وأضاف عامر، "لازم اللجنة الخماسية
تضع سقف لشراء اللاعبين ولعقودهم لأن بعض الأندية أصبحت تشترى لاعبين بأسعار فلكية،
بالرغم من كون هؤلاء اللاعبين ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبى المنتخب الوطني، سموحة
اشترى سبع لاعبين منهم ٣ دوليين سودانى ومغربى وتونسى والأربعة الأخرين نجوم".