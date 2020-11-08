فرج عامر يفاجي الأهلي بهذا الطلب

الأحد، 08-11-2020
02:08 م
محمد عبد الحارس
طلب المهندس محمد فرج عامر
رئيس نادي سموحة
،
من النادي الأهلي استعارة صفقة القلعة الحمراء الجديدة، المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء
المغربي.
وكتب "عامر" عبر "تويتر
"
:"سموحة
يطلب من الاهلي رسميا اعارة بدر
بانون من بداية الدوري الي فبراير وذلك في
حالة اغلاق القيد في ١٨ نوفمبر".
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم
حدد موعد فتح باب القيد للاعبين، ومن المقرر أن تقوم الأندية إرسال القائمة الأولى
يوم ١١ من نوفمبر الجاري، فيما حدد موعد القائمة الثانية يوم ١٩ من الشهر ذاته.
وأصبح الأهلي والزمالك مجبرين على قيد لاعبين
لا يحتاج إليهم في الموسم الجديد أو رحيل البعض الأخر بدون مقابل، بسبب المواعيد التي
وضعها اتحاد الكرة لقيد اللاعبين