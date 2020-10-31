"دجلة" يصدم الأهلى قبل التتويج بالدورى

السبت، 31-10-2020
11:39 ص
محمد عبد الحارس
رفض مسئولو نادى وادى دجلة، ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام
للأهلي، بعدما عرض الأخير إعارة مهاجمه السنغالى لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة.
وفاجىء مسئولى دجلة باستعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.
وأنهى الأهلى اتفاقه مع دجلة لشراء بيكهام
مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته.
ويستضيف الأهلى نظيره طلائع الجيش فى ختام منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والتى سوف يتوج بعدها المارد الأحمر بدرع المسابقة للمرة الخامسة على التوالى.