فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير سموحة

الإثنين، 02-11-2020
12:28 م
محمد عبد الحارس
زف المهندس محمد فرج عامر
رئيس مجلس إدارة نادى سموحة
السكندري، بشرى لجماهير الموج الأزق بالموسم الجديد
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وكتب "عامر" عبر صفحته الشحصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :بديلا ناصر ماهر وصلاح محسن في سموحة
مفاجأتين من العيار الثقيل جدا نجمين صغار في السن ودوليين وانتقال نهائي وغالبا انتقال حر أو سعر رمزي".
جدير بالذكر أن الأهلى كان قد أبلغ لاعبه ناصر ماهر بإنتهاء إعارته بانتهاء الموسم الحالى.
وهو ما دفع مسئولى سموحة
للبحث عن بديل وخاصة وأن اللاعبيبن كانوا من العناصر الأساسية بصفوف الفريق.