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حقيقة وفاة فرج عامر رئيس سموحة

ارشيف
فرج عامر
 
الجمعة، 30-10-2020 10:10 ص محمد عبد الحارس
رد المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة، على ما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاته.
وقال "عامر"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، «الحمد الله أنا زي الفل ولا أعرف من ينشر عني أخبارا كاذبة».
وعلق فى منشور آخر قائلا: "هذه الأخبار الكاذبةً والتي تتداول بعدة صور ليس هدفها شخص محمد فرج عامر هدفها تدمير وخراب نادي سموحة والاستيلاء عليه، وهي نفس الأشخاص الذين سبوا الإصلاح الزراعي قبل ذلك، وسبوا مسئولين مصريين شرفاء ليفسدوا علاقاتنا بهم ويفسدوا آي خطوات محو حماية نادي سموحة، وسوف أشرح ذلك تفصيليا لاحقا، لا مكان لأهل الشر بيننا».
 

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