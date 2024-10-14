مظلوم وبرئ.. ثروت سويلم يعلق على عقوبة حسين الشحات ويكشف مفاجأة





قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة إن عامر حسين برئ من الهجوم عليه بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري مؤكدا أنه مجبر على تأجيل مباريات الأهلي بسبب تعارض الأجندات الإفريقية مع مسابقات اتحاد الكرة.

وتحدث سويلم خلال حواره عبر برنامج "ستاد المحور"عن مجاملة حسين الشحات لاعب الأهلي في أزمته الشهيرة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز موضحًا أن عامر حسين مظلوم لأن تقرير المباراة لم يذكر تفاصيل الواقعة.

أضاف :"حسين الشحات لم يجامل في عقوبته ووضعوا المسئولية على عامر حسين لكنه برئ لأن اللوم على تقرير المباراة".

وواصل: "إيقاف حسين الشحات مباراتين عقوبة ضعيفة لكن تقرير المباراة لم يذكر تفاصيل الواقعة".

تابع: "بحكم قربي من المطبخ وجدول الدوري المشكلة ليست في عامر حسين ليس دفاعاً عنه ولكن الحقيقة هو تعرض الأجندة الإفريقية مع اتحاد الكرة".