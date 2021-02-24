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​نجم الأهلي يسخر من «موسيماني» ويكشف سبب الهزيمة

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موسيماني
 
الأربعاء، 24-02-2021 11:47 ص المصريون

استنكر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، طريقة بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التي أدت إلى هزيمة الفريق أمس أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير "أون سبورت إف إم" أن موسيماني هو السبب الرئيسي في هزيمة الفريق أمس أمام سيمبا، مشددًا على أن تشكيل الأهلي أمس كان به الكثير من الحرص من الفريق المنافس.
وتابع أن الأهلي واجه بايرن ميونخ بـ 2 لاعبين في وسط الملعب، ولكن أمس خاض المباراة بـ3 لاعبين، وهو أمر مثير للدهشة.
وذكر أن تشكيل الفريق كان به "تأليف" من موسيماني، مشددًا على أن الدفع بـ محمود وحيد بدلا من أيمن أشرف، بالإضافة لمشاركة أكرم توفيق بجانب حمدي فتحي وديانج أمر مثير للاستنكار.
وتابع أن الأهلي أمس افتقد لشخصيته داخل الملعب، وكانت أول هجمة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
 

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