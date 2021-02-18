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تعرف على موعد مباراة مصر أمام كينيا وجزر القمر

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مصر
 
الخميس، 18-02-2021 07:42 م محمد فضل - متابعات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراةي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها العام المقبل.
وقرر الكاف إقامة مباراة المنتخب مع كينيا يوم 25 مارس المقبل، على أن تقام مواجهة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تقام المباراةان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة المقرر لها من 22 إلى 30 مارس المقبل.
وعلى الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات حول العالم صباح اليوم، الخميس، عبر موقع الرسمي.
وجاء منتخب مصر فى المركز رقم 49 في التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وواصل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف، برصيد 1780 نقطة.
 

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