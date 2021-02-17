نصيحة أحمد شوبير إلى رئيس اتحاد الكرة.. تعرف عليها

الأربعاء، 17-02-2021
12:03 م
أمير سعد
وجه الإعلامي أحمد شوبير
حارس الأهلي الأسبق، نصيحة إلى اللجنة الثلاثية المُُكلفة بإدارة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد
، يطالبه فيها بدراسة القرارت قبل إصدارها.
وقال شوبير
خلال برنامجه الإذاعي: "عاوز أتكلم كلمتين بكل هدوء لاتحاد الكرة وبمنتهى الحب، أنا نفسي اتحاد الكرة يبقى كلامه واحد، أنا أمنيتي ليه لا وما المانع أن أدرس القرارات قبل إصدارها".
وأضاف شوبير
: "مثلاً موضوع "VAR" قالوا هيتلغي وكانت تصريحات رسمية، ونفس الأمر بخصوص موضوع الحراس الأجانب، ثم يعود ويقول كانت اقتراحات وليست قرارات".
وتابع شوبير
: "عندما تغير قراراتك كثيرًا تقل مصداقيتك لدى الرأي العام، ويجب أن تكون القرارت مدروسة بشكل كامل حتى لا تلغيها بعد إصدارها".
وأتم شوبير
: "على سبيل المثال موضوع المسحات قرار متسرع للغاية وكان من الممكن إبلاغ الأندية عندما اجتمعت بهم لكن لم يحدث ذلك".