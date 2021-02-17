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نصيحة أحمد شوبير إلى رئيس اتحاد الكرة.. تعرف عليها

شوبير
شوبير
 
الأربعاء، 17-02-2021 12:03 م أمير سعد
وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق، نصيحة إلى اللجنة الثلاثية المُُكلفة بإدارة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، يطالبه فيها بدراسة القرارت قبل إصدارها.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "عاوز أتكلم كلمتين بكل هدوء لاتحاد الكرة وبمنتهى الحب، أنا نفسي اتحاد الكرة يبقى كلامه واحد، أنا أمنيتي ليه لا وما المانع أن أدرس القرارات قبل إصدارها". 

وأضاف شوبير: "مثلاً موضوع "VAR" قالوا هيتلغي وكانت تصريحات رسمية، ونفس الأمر بخصوص موضوع الحراس الأجانب، ثم يعود ويقول كانت اقتراحات وليست قرارات". 

وتابع شوبير: "عندما تغير قراراتك كثيرًا تقل مصداقيتك لدى الرأي العام، ويجب أن تكون القرارت مدروسة بشكل كامل حتى لا تلغيها بعد إصدارها".

وأتم شوبير: "على سبيل المثال موضوع المسحات قرار متسرع للغاية وكان من الممكن إبلاغ الأندية عندما اجتمعت بهم لكن لم يحدث ذلك".
 

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