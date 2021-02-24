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شوبير يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد الخسارة من سيمبا
شوبير يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد الخسارة من سيمبا
الأربعاء، 24-02-2021
07:01 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد
شوبير
عن مفاجأة غير سارة بشأن تأهل النادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا.
وقال
شوبير
في تغريدة عبر تويتر: توقعاتي ان يفوز سيمبا علي المريخ المباراه القادمه ويحسم تأهله مبكرا.
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مصر
المصريون
الاهلى
شوبير
سيمبا التنزاني
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