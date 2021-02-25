الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 10:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

تزوجت 4 أقباط وقلم سعاد حسني جعلها تعتزل الإغراء (فيديو)

وفاة مشاري البلام بـ«كورونا» ومي العيدان تتهم فنانة شهيرة

قناة تتحدى "بي إن سبورت" وتعلن إذاعة المبارايات

ADS
 

شوبير يكشف عن حالة غضب عارم داخل الأهلي

20212250690
الخطيب
 
الخميس، 25-02-2021 01:55 م المصريون

قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل النادى الأهلى بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى المباراة، التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف شوبير، عبر برنامجه الإذاعى: "فى صدمة وحالة من الغضب فى الأهلى بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى، الموقف بقي صعب والأهلى لديه مباراتان قويتان أمام فيتا كلوب الكونغولى خلال الجولتين المقبلين من المسابقة".
وتابع: "هزيمة الأهلى أمام سيمبا وفوز فيتا كلوب على المريخ أشعل المجموعة وأصبح الموقف ليس بالسهل ويحتاج تركيزا كبيرا جدا من لاعبي الأهلى والجهاز الفنى من أجل التأهل إلى الدور المقبل".

 

إقرأ ايضا

رونالدو

رونالدو ينقل “قطته” بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا بعد تعرضها للدهس

محمد الشناوي

الشناوي مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا أمام فيتا كلوب

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يكشف شرط الأهلي لرحيل أليو ديانج إلى جالاطا سراي

أخبار متعلقة

Capture

​نجم الأهلي يسخر من «موسيماني» ويكشف سبب الهزيمة

Capture

«شوبير» يكشف عن 3 مفاجآت سيفجرها «موسيماني» اليوم أمام بايرن ميونخ

موسيماني

نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن التشكيل الذي سيلعب به موسيماني في مباراة بايرن ميونيخ

ميدو

ميدو يُبلغ موسيماني "سر جوارديولا" الذي سيجعله يفوز على الدحيل بكل سهولة

شوبير

شوبير يعلن تشكيل الأهلي أمام الدحيل: مفاجآت كبرى

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي: هذا الأمر سيحدث في مباراة الدحيل