شوبير يكشف عن حالة غضب عارم داخل الأهلي

الخميس، 25-02-2021
01:55 م
المصريون
قال الإعلامى أحمد شوبير
إن هناك حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل
النادى الأهلى بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد
فى المباراة، التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري
أبطال أفريقيا.
وأضاف شوبير
، عبر برنامجه الإذاعى: "فى صدمة وحالة من الغضب فى الأهلى
بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى، الموقف بقي صعب والأهلى لديه مباراتان قويتان
أمام فيتا كلوب الكونغولى خلال الجولتين المقبلين من المسابقة".
وتابع: "هزيمة الأهلى أمام سيمبا وفوز فيتا كلوب على المريخ أشعل
المجموعة وأصبح الموقف ليس بالسهل ويحتاج تركيزا كبيرا جدا من لاعبي الأهلى
والجهاز الفنى من أجل التأهل إلى الدور المقبل".