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حان وقت التغيير.. ميدو يكشف خليفة حسام البدري حال إقالته

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ميدو
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الإثنين، 06-09-2021 12:51 م

يعيش جمهور الكرة المصرية حالة من الغضب العارم، تجاه حسام البدري مدرب منتخب مصر، بسبب سوء الأداء الذي ظهر عليه المنتخب خلال مباراتي أنجولا والجابون، وتعالت الأصوات للمطالبة بإقالة "البدري" من تدريب المنتخب.
من جانبه أكد النجم أحمد حسام ميدو، أن الثنائي إيهاب جلال وحسام حسن هما الأنسب لقيادة المنتخب الوطني فى المرحلة المقبلة.
وتعادل منتخب مصر مع الجابون (1-1)، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتلقى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، انتقادات شديدة، بسبب الأداء الضعيف، الذي يقدمه المنتخب.
وقال ميدو فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع إسلام صادق، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "إيهاب جلال يملك قيمة فنية وتكتيكية بشكل كبير وقادر على قيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة وصاحب فكر عالي فى التدريب ويستطيع أن يقدم أداء مميز مع الفراعنة".
وأضاف: "حسام حسن يملك روح عالية ويستطيع أن يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لقيادة منتخب مصر نحو التأهل لكأس العالم، وحان وقت التغيير الآن".
 

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