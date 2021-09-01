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ليس مصريًا.. ميدو: الأهلي استقر على مدرب آخر

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موسيماني
Native
الأربعاء، 01-09-2021 01:26 م

أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب السابق، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، استقر على بديل مساعده كافين جونسون الذى رحل خلال الساعات الماضية.
 وقال ميدو في برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "موسيماني لن يضم مدرباً مصرياً بدلاً من كافين جونسون وسيكون بديله أيضًا من جنوب أفريقيا لأن هذه هي سياسة المدير الفني واتفاقه مع إدارة النادي الأهلي".
وأضاف: "موسيماني سيعود من جنوب أفريقيا بمدرب مساعد جديد بدلاً من جونسون وهو يفضل أن يكون المصري الوحيد في الجهاز فقط سامي قمصان".
على الجانب الآخر أكد أحمد حسام "ميدو"، أن هناك محاولات فى آخر 10 دقائق من جانب جالاتا سراى لانتقال مصطفي محمد لنادى بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: “نادى جالاتا سراي ضحك على الزمالك، ونجح فى اللعب على السيستم لانتقال مصطفي محمد لبوردو ولكنهم فى أخر لحظة فشلوا فى ذلك بسبب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وتابع: "تواصلت مع أدم وطني وكيل اللاعب وأكد لى فشل الصفقة".
وأضاف: "مصطفي محمد سيجد أزمة كبير هذا الموسم مع جالاتا سراى بسبب عدم اقتناع فاتح تريم المدير الفني للفريق بإمكانياته، ويجب على اللاعب أن يجد من ينصحه".
 

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