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مفاجأة صادمة.. حسام البدري يقرر استبعاد مصطفى محمد

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الإثنين، 06-09-2021 12:29 م

تسيطر حالة من الغضب والاستياء على حسام البدري،ا لمدير الفنى لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تجاه مصطفى محمد مهاجم الفراعنة بسبب ما بدر منه عقب تسجيل هدف التعادل خلال مواجهة الجابون وعقب انتهاء المباراة أيضا .
ويدرس حسام البدري توقيع عقوبة قوية على مصطفى محمد باستبعاده من مواجهة ليبيا المقبلة بجانب تغريمه ماليا وذلك بسبب ما بدر من اللاعب من تجاوزات باحتفاله بالهدف وعقب المباراة.
ويرى البدري أنه ساعد مصطفى محمد كثيرا خلال معسكر منتخب مصر الأخير الخاص بمواجهتى أنجولا والجابون خاصة وأن اللاعب جاء متأخرا للمعسكر وتم السماح له من قبل الجهاز الفنى نظرا لانشغال بأمور انتقاله للدورى الفرنسي قبل أن تفشل الصفقة ويعود إلى صفوف فريقه جالاتا سراى التركى من جديد .
وقال مصطفى محمد في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أن انفعاله خلال الاحتفال يأتي بسبب ابتعاده عن التهديف مع فريقه التركي الفترة الماضية وعدم التوفيق الذي لازمه، ووجه الشكر لحسام البدري على تفهمه ظروف تغيبه عن معسكر المنتخب والانضمام مؤخرًا.
وتعادل منتخب مصر أمام الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

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