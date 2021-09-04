اتحاد الكرة يعلن مفاجأة: صلاح في الجابون

السبت، 04-09-2021
01:03 م
أعلن اتحاد الكرة
، يوم السبت، انضمام نجم المنتخب ونادي ليفربول،
محمد صلاح
، لمعسكر الفريق الوطني.
ونشر الاتحاد المصري تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال
فيها: "وصل محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني إلى الجابون
للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة معه في مواجهة الغابون غدا الأحد ضمن
منافسة الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر".
ووصلت بعثة المنتخب بقيادة حسام البدري مساء الجمعة، إلى
الجابون
على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخبها.
وتقام المباراة بين مصر والجابون
على ملعب فرانسفيل بالعاصمة
ليبرفيل.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد اتخذت الشهر الماضي،
قرارا يتعلق بمشاركة اللاعبين من الدول المصنفة في القائمة الحمراء لكورونا، مع منتخبات
بلادهم الوطنية.
ووفق قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتوجب
على اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية
في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، ما سيحرم
الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق
بمنتخباتهم الوطنية.