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جالطة سراي يحصد من مصطفى محمد مالم يتوقعه بسرعة كبيرة

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 
الإثنين، 01-03-2021 05:22 م الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام تركية أن نادى جلطة سراي، متصدر ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، حصل على 1 مليون يورو تقريبا كمكافأة، بفضل أهداف مهاجمه الجديد المصري مصطفى محمد.

وحصد جالطة سراي 9 نقاط في الدوري التركي خلال شهر فبراير الماضي، بفضل أهداف مصطفى محمد.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن غلطة سراي، تحصل على 1 مليون يورو تقريبا، بفضل تألق مصطفى محمد، الذى قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات خلال شهر فبراير الماضي، أمام كل من إف جاردن، وكاسيمباشا، وأرضروم.

وأوضحت الصحيفة، أن المبلغ المذكور، يعادل قيمة راتب مصطفى محمد في صفوف غلطة سراي لمدة عام واحد.

وسيحصل مصطفى محمد على راتب قدره 400 ألف يورو لقاء دفاعه عن ألوان الفريق التركي في نصف موسم 2020/2021، و725 ألف يورو في موسم 2021/2022.
 

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