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ناد إنجليزي يدرس التعاقد مع مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 
الخميس، 18-02-2021 01:26 م أمير سعد
كشفت صحيفة "Haber Turk" التركية عن مفاجأة بشأن مستقبل مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، المنتقل حديثًا من الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل مصطفى محمد في يناير على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم وصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع شرط أحقية شراء قيمته 4 ملايين دولار في نهاية يونيو 2022.

ولكن على الرغم من الانتقال الحديث، تألق مصطفى محمد بقميص جالطة سراي في أول 4 مباريات مع الفريق التركي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

جذب هذا التألق الأنظار سريعًا نحو المهاجم المصري الدولي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحسب صحيفة التركية هناك اهتمام من طرف نادي كريستال بالاس.

وبحسب الصحفي، أيهان شينسوي، أرسل كريستال بالاس طاقم الكشافة الخاص بها لمتابعة أداء مهاجم جالطة سراي في المباريات الرسمية وكانت البداية أمام ألانياسبور في كأس تركيا قبل أيام.

ويريد كريستال بالاس بحسب التقرير تدعيم خط هجومه حيث سجل فقط 27 هدفًا في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبالتالي، وضع مسئولوه أعينهم على، مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن اهتمام كريستال بالاس ليس بجديد بضم، مصطفى محمد، حيث كان هناك اهتمام في نفس الفترة من العام الماضي 2020، ولكن الفريق الإنجليزي لم يتقدم بأي عرض رسمي لنادي الزمالك.
 

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