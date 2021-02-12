ناقد رياضي يٌحرج ميدو ويذكره بـ«الزمالك وطن»

الجمعة، 12-02-2021
11:32 ص
محمود أبوسعد
أحرج
الناقد الرياضي علاء صادق
، نجم الزمالك
السابق أحمد حسام ميدو
، بعد ان هاجم الأخير
الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي
لتعليقه على فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم
للأدية بمقولة «الأهلي وطن
».
وكتب
«صادق» عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر للتغريدات القصيرة: «تويتر ميكدبش، اضحكوا
على ميدو
زهايمر، لسه مكملش 38 سنة وجاله الزهايمر، في 2018 كتب بفخر وهذا حقه..
الزمالك
وطن، وفى 2021 هاجم يعقوب السعدى لأنه كتب الأهلي وطن
».
وأرفق
شوت اسكرين من التغريدتين من الحساب الرسمي الم
وثق لميدو
.