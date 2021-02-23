مفاجأة.. الرئاسة التركية تشيد بمصطفى محمد

الثلاثاء، 23-02-2021
07:31 م
الطيب حسين
أشاد فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بالنجم المصري مصطفى محمد
لاعب فريق جالطة سراي.
جاء هذا في تعليقه على ركلة جزء سددها الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير بغرب البلاد.
ونشر "ألطون" عبر "تويتر" صورة متحركة أو ما يعرف بـ"GIF" للرئيس التركي، وهو يقوم بتسديد كرة قدم، أرفقها بتعليق : "رؤية مسعود أوزيل، جماليات رشيد غزال، نخبة عبد القادر عمر، إنهاء مصطفى محمد
".
ويخوض مصطفى محمد
تجربة احتراف ناجحة في تركيا
حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف مع فريق جالطة سراى التركي منذ انضمامه نهاية الشهر الماضى من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.