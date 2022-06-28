مفاجأة.. بيراميدز يقترب من التعاقد مع «موسيماني» بميزانية مفتوحة

الثلاثاء، 28-06-2022
09:55 ص
فجر أحمد حسن نجم الكرة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن نادي
بيراميدز
اقترب من التعاقد
مع بيتسو موسمياني المدير الفني السابق للنادي الأهلي
ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:
"خاص.. بيراميدز
يدخل في المفاوضات مع بيتسو موسيماني
لتولي تدريب الفريق
بداية من الموسم المقبل مع رصد ميزانية مفتوحة له لتلبية كل طلباته على مستوى الصفقات".
كان المارد الأحمر بقيادة سامي قمصان تغلب على نظيره فريق بيراميدز
بهدفين
مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى إطار منافسات دور ال 16
لبطولة كأس مصر القديم.