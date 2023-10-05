تعليق مفاجئ من خالد الغندور على إمام عاشور





علق الإعلامي خالد الغندور على مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح.

وقال الغندور من خلال برنامج الاذاعي قائلا :" الانتماء مبقاش موجود ولنا في إمام عاشور خير مثال زملكاوي غير طبيعي ودلوقتي بيشغل أغاني الأهلي في عربيته".

رصدت قناة العربية، تقريرًا حول أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، والذي يرغب الفارس الأبيض في تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وسط الاهتمام الكبير من الجماهير بمعرفة آخر التطورات بشأن هذا الملف خاصة بعد ظهور حديث حول أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب على غرار خطف إمام عاشور كواحد من الصفقات المدوية.