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رسالة تحذيرية مفاجئة من كولر لـ إمام عاشور

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إمام عاشور
الثلاثاء، 26-09-2023 12:38 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رسالة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، للاعب إمام عاشور بعد تألقه مع المارد الأحمر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": كولر مبسوط جدا من إمام عاشور ويرى أنه الورقة التكتيكية الرابحة في الأهلي".
وأضاف:" كولر طلب من إمام عاشور بعض الأمور، منها عدم التركيز مع السوشيال ميديا وبعض الأمور خارج الملعب والاهتمام بالتمرين فقط، خاصة أنه أصبح حالة نموذجية".
وتابع:" كولر سعيد بأداء إمام عاشور، ويرى أنه رهان رابح".
وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من ميتلاند الدنماركي.

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