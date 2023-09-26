رسالة تحذيرية مفاجئة من كولر لـ إمام عاشور

إمام عاشور





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رسالة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، للاعب إمام عاشور بعد تألقه مع المارد الأحمر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": كولر مبسوط جدا من إمام عاشور ويرى أنه الورقة التكتيكية الرابحة في الأهلي".

وأضاف:" كولر طلب من إمام عاشور بعض الأمور، منها عدم التركيز مع السوشيال ميديا وبعض الأمور خارج الملعب والاهتمام بالتمرين فقط، خاصة أنه أصبح حالة نموذجية".

وتابع:" كولر سعيد بأداء إمام عاشور، ويرى أنه رهان رابح".

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من ميتلاند الدنماركي.