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إمام عاشور ومحمد هاني يشاركون في مظاهرة لدعم "السيسي"

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محمد هاني وإمام عاشور
الثلاثاء، 03-10-2023 12:41 م


حرص إمام عاشور ومحمد هاني، لاعبا فريق النادى الأهلى، على التواجد في تظاهرة مصر الجديدة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. 
وكان مصمم الألعاب النارية أحمد عصام قد قدم عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية، ورددت الجماهير المتواجدة فى ميدان الكوربة تحيا مصر.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.


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