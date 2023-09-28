عامر حسين يحسم مصير إعادة مباراة الزمالك واستبعاد النادي من السوبر

تحدث عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات، عن إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقال حسين لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: ما زالت مباريات الجولة الثانية جارية، سنرى تقارير الحكام وندرس كل شيء بشأن الجولة وبعدها تصدر القرارات.

وتابع: القانون واضح، المباراة تعاد في حالة وجود خطأ باعتراف الحكم، لن نعتمد على ما ظهر على الشاشة خلال حديث حكم الفيديو مع حكم الساحة ويجب أن يكتب الحكم بنفسه أنه أخطأ.

كشف عامر حسين والمشرف على إدارة المسابقات، عن كواليس استبعاد الزمالك من بطولة السوبر للأندية الأبطال.

قال عامر: "نسقنا مع مجلس أبو ظبي من البداية على أن السوبر يقام بدون الزمالك، ولم يكن هناك نقاش حول موقفه".

وتابع: "نحن نحترم اللوائح، الأهلي أصدر بيان للاستفسار فقط عن شكل السوبر الجديد، لكنه لم ينسحب، وسيشارك بصورة طبيعية".

وأكمل: "وضعنا في الاعتبار مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والسوبر يقام في الفترة من 23 لـ28 ديسمبر، ولا يعني ذلك أن الأهلي يخوض أول مباراة يوم 23".

وأضاف: "بطولة السوبر لا تقام وقت الأجندة الدولية، وإقامة مباريات للدوري أول يناير لن يؤثر في إعداد المنتخب قبل أمم أفريقيا".

قال مصدر داخل القلعة البيضاء إن نادي الزمالك استقر على تقديم شكوى ضد الحكم أمين عمر، للجنة الحكام باتحاد الكرة.

وقال المصدر إن الزمالك تعرض لظلم واضح واستقر مسئولو النادي على تقديم شكوى رسمية ضد أمين عمر للجنة الحكام.

وأدار أمين عمر لقاء الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض أمين عمر احتساب ركلة جزاء للزمالك بعدما استدعته غرفة الفار الحكم لمشاهدة لقطة أثارت غضب جماهير ولاعبي الزمالك مطالبين بركلة جزاء.

كما اعترض لاعبو الزمالك على احتساب هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة.

وتعادل نادي الزمالك أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من بطولة الدوري على إستاد القاهرة.