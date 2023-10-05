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إمام عاشور لجماهير الأهلي: أنا هنا لتكرار ما قام به أبوتريكة

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إمام عاشور-
الخميس، 05-10-2023 10:45 ص

 

نشر الاعلامي هاني حتحوت رسالة إمام عاشور لجماهير الاهلي عقب تأهل الأهلي  إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي.

 

و كتب هاني حتحوت عبر فيسبوك : إمام عاشور لجماهير الأهلي.. أنا هنا من أجل تكرار ما قام به أسطورة الأهلي سابقًا محمد ابو تريكة مع رسالة تعظيم سلام واعتذار للمرة الثالثة ".

 

وتأهل الأهلي  إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

 

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

 

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

 

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

 

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

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