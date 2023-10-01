"لايك" فضحه.. إمام عاشور يتراجع عن تهنئة الزمالك ويثير الجدل

الأحد، 01-10-2023
10:40 ص
تراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك
بفوزه على ارتا سولار الجيبوتي، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .
وقام إمام عاشور بوضع لايك علي خبر فوز الزمالك
، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي 'إنستجرام'، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.
وحقق الزمالك
ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.
ورصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك
، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.