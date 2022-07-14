تعليق مفاجئ من أحمد علي على إهداره ركلات الجزاء أمام الزمالك

الخميس، 14-07-2022
11:29 ص
علق أحمد علي مهاجم المقاولون
العرب، على إهداره ركلة
جزاء خلال مباراة فريقه مع الزمالك
أول أمس، بأنه يعاني من سوء حظ خلال مبارياته ضد
الزمالك
وتحديدًا عند تسديد ضربات الجزاء.
تصريحات مهاجم المقاولون
الحالي جاءت عبر شاشة "الحياة"،
قائلاً :"لسوء الحظ أهدرت ضربتين جزاء ضد الزمالك
".
وأضاف :"حتى الآن لم أنم بعد إهداري ضربة الجزاء، وانتظر
المباراة المقبلة للتعويض".
وكان أحمد علي أهدر ضربة جزاء في مباراة المقاولون
العرب
الأخيرة ضد الزمالك
بعد تألق من الحارس محمد عواد الذي تصدى للكرة.
واستكمل مهاجم المقاولون
تصريحاته :"هناك 3 لاعبين أهدروا
ضربات جزاء في الفريق، هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة".
وواصل :"لو حصلنا على ضربات جزاء في الفترة المقبلة
سأسدد، أنا كنت رقم 1 في تسديد ضربات الجزاء مع البنك الأهلي في الموسم الماضي وسجلت
جميعهم ماعدا مباراة الزمالك
".
ووجه أحمد علي رسالة لمدربه محمد عودة ومسئولي نادي المقاولون
العرب :"في أي فريق ألعب له (بغير عليه) لأنني ألعب للفوز فقط وهذا ما يعرضني
لمشاكل كثيرة، أعد نادي المقاولون
العرب بإنهاء الموسم بمكان أفضل".
وتلقى فريق المقاولون
العرب خسارة من الزمالك
بهدف دون رد،
في لقاء أقيم مساء الثلاثاء الماضي، ضمن حسابات الجولة الـ24 بمسابقة دوري Weالمصري.