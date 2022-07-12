الثلاثاء 12 يوليه 2022
توقيت مصر 22:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو يهز الكويت.. يتحرش بزوجة مواطن وهي رفقة زوجها ثم يطعنهما في الشارع

المرج.. حاولت معاشرة صديق زوجها بالقوة فقتلها

هجوم على دينا الشربيني بعد ظهورها شبه عارية مع محمد رمضان

تعرف على موعد مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك وبيراميدز

لم يحدث منذ 20 عامًا.. سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصري

خطوبة الفنانة نيرمين الفقي وأحمد أبوهشيمة.. ماذا حدث؟

أول تعليق لبطل السومو المصري على طرد البعثة من فندق في أمريكا

فيفا يصدم كهربا بقرار جديد.. وأمير مرتضى يحتفي

حذفت صورها وأغلقت حساباتها.. اختفاء فنانة شهيرة وأنباء عن اعتزالها

شريف منير وابنته يلغيان متابعة بعضهما على «إنستجرام»

ADS
 

فيفا يصدم كهربا بقرار جديد.. وأمير مرتضى يحتفي

1710999_0
كهربا
Native
Teads
الثلاثاء، 12-07-2022 11:03 ص

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بسبب نزاعه مع الزمالك.

المحكمة الرياضية أصدرت في مارس الماضي حكما نهائيا غير قابل للطعن، بتغريم كهربا 2.4 مليون دولار لصالح الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل.

وجاء الحكم مؤيدا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد رحيل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 منتقلا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، بداعي انتهاء تعاقده مع النادي النادي الأبيض.
ونشر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "‏لجنة الانضباط بالفيفا تصدر قرارا بإيقاف كهربا عن اللعب لمدة 6 أشهر لحين سداد الغرامة".
جدير بالذكر أن أمير مرتضى قال في وقت سابق: "المحكمة أرسلت الحكم إلى الاتحاد الدولي الذي منح اللاعب فترة سماح 45 يوما لسداد الغرامة لكنه لم ينفذ الحكم، ومن ثم فإن لاعب الأهلي بات أمام خيارين وهما إما الدفع أو التعرض للإيقاف".

جدير بالذكر أن كهربا (28 عاما) انضم إلى الأهلي مطلع عام 2020، بعدما قضى 6 أشهر في صفوف أفيس، وذلك عقب رحيله عن الزمالك دون موافقة إدارته.

وبعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي الأهلي، انتقل كهربا إلى هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.
 

إقرأ ايضا

20190608120745745

تعرف على موعد مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك وبيراميدز

بطل-مصر-للسومو

أول تعليق لبطل السومو المصري على طرد البعثة من فندق في أمريكا

large

اتحاد الكرة يعلن مدرب المنتخب الجديد.. فمن يكون؟

أخبار متعلقة

16989530041632631693

فرج عامر: رحيل 35 لاعبًا من الأهلي بعد قرار الـ فيفا

Capture

رسميًا.. أشرف بن شرقي يوقع للنادي الأهلي

image

شوبير: انتقال أشرف بن شرقي للأهلي سيحدث أزمة مع الشناوي وأفشة

image

كهربا: الفولت عاد.. مرحبًا بكم في المستقبل

1058151981_63_0_2792_2047_1920x0_80_0_0_7b78dcd401c4167ee352148d4cee0962

تفاصيل لأول مرة.. كيف أفشل حسن شحاتة صفقة انتقال«صلاح» للزمالك؟

e0fcba27-cb45-4ab8-b0bc-af5cdfc15c2e

شاهد.. مرتضى منصور يهاجم مدحت شلبي: «نخلص من شوبير تطلع لنا انت؟»