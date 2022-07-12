فيفا يصدم كهربا بقرار جديد.. وأمير مرتضى يحتفي

الثلاثاء، 12-07-2022
11:03 ص
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا
"
إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا
" لاعب الأهلي، بسبب نزاعه مع الزمالك
.
المحكمة الرياضية أصدرت في مارس الماضي حكما نهائيا غير قابل
للطعن، بتغريم كهربا
2.4 مليون دولار لصالح الزمالك
، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ
اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل.
وجاء الحكم مؤيدا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد رحيل
كهربا
عن الزمالك
في صيف 2019 منتقلا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال
حر، بداعي انتهاء تعاقده مع النادي النادي الأبيض.
ونشر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك
،
تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لجنة
الانضباط بالفيفا
تصدر قرارا بإيقاف كهربا
عن اللعب لمدة 6 أشهر لحين سداد الغرامة".
جدير بالذكر أن أمير مرتضى قال في وقت سابق: "المحكمة
أرسلت الحكم إلى الاتحاد الدولي الذي منح اللاعب فترة سماح 45 يوما لسداد الغرامة لكنه
لم ينفذ الحكم، ومن ثم فإن لاعب الأهلي بات أمام خيارين وهما إما الدفع أو التعرض للإيقاف".
جدير بالذكر أن كهربا
(28 عاما) انضم إلى الأهلي مطلع عام
2020، بعدما قضى 6 أشهر في صفوف أفيس، وذلك عقب رحيله عن الزمالك
دون موافقة إدارته.
وبعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي الأهلي، انتقل كهربا
إلى
هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.