طارق يحيى يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

السبت، 02-10-2021
02:23 م
كشف طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق عن أسباب استبعاد
البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني ثلاثة لاعبين من قائمة مباراتي
ليبيا فى تصفيات كأس العالم فى قطر 2022.
وقال طارق يحيى فى تصريحات تليفزيونية : البرتغالي كارلوس
كيروش المدير الفنى للفراعنة مطالب بضرورة تبرير قراره باستبعاد
الثلاث لاعبين محمد
مجدى أفشة ومحمد شريف
ومصطفى فتحى.
واستطرد طارق يحيى : كيروش صاحب الحق الأصيل فى قرار استبعاد
أو ضم أى لاعب لقائمة المنتخب إلا أنه مطالب بتبرير قرار استبعاد
الثلاثة لاعبين تحديدًا
لكونهم الأفضل فى الدورى فى الموسم المنتهي.
وشدد طارق يحيى على أن قرار كارلوس كيروش باستبعاد
أفشة ومحمد
شريف ومصطفى فتحي من الممكن أن يكون صادر بسبب رغبة المدرب البرتغالي فى الاعتماد على
اللاعبين المحترفين إضافة إلى الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات.
ويلتقي منتخب الفراعنة الكبار نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة
المقبل فى القاهرة على أن يخوض مباراة أخرى يوم 11 أكتوبر الجارى خارج الديار بتصفيات
مونديال قطر.