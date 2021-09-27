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شوبير يكشف حقيقة منع أفشة ومحمد شريف من الانضمام لمعسكر المنتخب

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شوبير يكشف حقيقة منع أفشة ومحمد شريف من الانضمام لمعسكر المنتخب

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الإثنين، 27-09-2021 11:27 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة منع الأهلى للثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف من الانضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء لمواجهتى ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن كل ما يثار حول منع الأهلى انضمام أفشة وشريف للمنتخب غير صحيح بالمرة وإشاعة مغرضة لا أعلم من أين جاءوا بها .
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بجانب خوض مباراتى ليبيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
 وضمت القائمة 24 لاعبا هم:حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) ، وفى خطا الدفاع أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) ،لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) وفى الهجوم محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش) وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

 

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