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تعرف علي الزيادة الجديدة لمكافآت أصحاب الميداليات في الأولمبياد

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 08-08-2021 09:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
قرر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي زيادة المكافآت المالية للسداسي أصحاب الميداليات في دورة ألعاب أولمبياد طوكيو 2020 .
وتنص لائحة وزارة الرياضة علي منح الوزير المختص أحقية إصدار قرار بزيادة المكافآت المالية، وسيزيد الوزير المكافآت بنسبة 50% ، وسيحصل صاحب الميدالية الذهبية علي مليون ونصف بدلا من مليون جنيه،و صاحب الميدالية الفضية سوف يحصل على مليون و125 ألف بدلا من 750 ألف جنيه، وأصحاب الميداليات البرونزية سوف يحصل كل منهم على 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف و الرواتب الشهرية ستظل كما هي لكل مركز دون أي زيادة"، حسب مصدر " يالا كورة" .
يذكر أن فريال أشرف سوف تحصل على مليون جنيه بعد إحراز ذهبية الكاراتيه و رابت قدره 3500، وأحمد الجندي 750 ألف جنيه بعد فضية الخماسي الحديث وراتب 2500 جنيه، وكلا من سيف عيسى ومحمد "كيشو" وجيانا فاروق على مبلغ 500 ألف مكافأة بعد الحصول برونزية التايكوندو والمصارعة والكاراتيه، ورواتب قدرها 2000 جنيه ، و هداية مالك ستحصل علي راتب 4000 جنيه بسبب حصولها علي برونزية سابقة في أولمبياد ري ودي جانيرو 2016 .
جدير بالذكر أن مصر حطمت رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز 6 ميداليات بعد 5 ميداليات في أولمبياد برلين 1936 و لندن 1948 و أثينا 2004 .
 

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