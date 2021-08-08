50 ألف لكل لاعب في المنتخب الأوليمبي

الأحد، 08-08-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قرر وزير الشباب والرياضة
صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب
شارك في المنتخب الأوليمبي
في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو
2020 .
وأشار مصدر في وزارة الشباب والرياضة
لـ" يالا كورة" إلي أنه سوف
يتم إدراج أسماء لاعبي منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم في قائمة المكافآت بعد
التواجد في المركز الثامن، لافتا إلي أن كل لاعب في فريق كرة القدم سيحصل علي 50
ألف جنيه كمكافأة .
ولفت المصدر إلي أن اللائحة تنص علي حصول كل من يحصل علي أي مركز من الأول
وحتى الثامن في الأولمبياد.
جدي بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي ودع منافسات كرة القدم من ربع النهائي
بالخسارة بهدف أمام البرازيل .